Türkische Ministerin von Sympathisanten bejubelt

Nach dem Eklat um den verhinderten Auftritt der türkischen Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam ist die Politikerin zurück in die Türkei geflogen. Kaya sei vom Flughafen Köln- Bonn aus in einem privaten Flugzeug gestartet, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Am Flughafen Köln- Bonn wurde sie von Sympathisanten frenetisch bejubelt.

Die niederländischen Behörden hatten die Ministerin auf dem Weg zum türkischen Konsulat in Rotterdam gestoppt und ihren Konvoi blockiert. Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb erklärte auf einer Pressekonferenz am frühen Morgen, dass die Ministerin zur "unerwünschten Ausländerin" erklärt worden sei. Sie wurde zurück nach Deutschland eskortiert. Am Samstag hatte die niederländische Regierung dem Flugzeug von Außenminister Mevlüt Cavusoglu, der in Rotterdam ungeachtet einer klaren Absage der niederländischen Regierung im dortigen Konsulat eine Rede halten wollte und mit Sanktionen gedroht hatte, die Landung verweigert.