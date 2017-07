Türkei: Zehntausende bei Bosporus- Brücke

Die Türkei hat am Samstag den ersten Jahrestag des gescheiterten Militärputsches gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit einer Reihe von Gedenkfeiern und Kundgebungen begangen. Am Abend folgten Zehntausende Menschen dem Aufruf der Regierung, sich auf einer Bosporus- Brücke in Istanbul zu versammeln, wo sich Putschisten und ihre Gegner vor einem Jahr blutige Kämpfe geliefert hatten.