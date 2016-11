Türkei: Kurdische Spitzenpolitiker verhaftet

Im Zuge mehrerer Razzien in der Nacht auf Freitag wurden die beiden Vorsitzenden der pro- kurdischen Oppositionspartei festgenommen. Den HDP- Politikern wird die Verbreitung terroristischer Propaganda vorgeworfen. Mit den Festnahmen weiteten die türkischen Behörden ihr Vorgehen gegen Kritiker von Präsident Erdogan stark aus. Am frühen Freitagmorgen kam es unterdessen in der Kurdenmetropole Diyarbakir im Südosten der Türkei zu einem Autobomben- Anschlag. Die Detonation hatte sich in der Nähe des Polizei- Hauptquartiers ereignet und mindestens einen Toten und Dutzende Verletzte gefordert.