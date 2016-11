Tschernobyl: Schutzhülle über Atomruine geschoben

30 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine haben am Dienstag Spezialisten in einem historischen Schritt eine gigantische Schutzhülle über die Atomruine geschoben. "Yes, wir haben es geschafft", sagte Staatschef Petro Poroschenko bei einem Festakt nahe dem havarierten Atomkraftwerk. Der neue Sarkophag garantiere 100 Jahre Sicherheit vor radioaktiver Strahlung, erklärte er.