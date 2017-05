Trump und seine heikle Bitte an Ex- FBI- Chef Comey

Die turbulente Geschichte rund um die jähe Entlassung von James Comey als FBI- Direktor nimmt kein Ende: Wie nun bekannt wurde, soll US- Präsident Donald Trump von Comey die Einstellung der Ermittlungen gegen den ehemaligen US- Sicherheitsberater Michael Flynn verlangt haben. Wie so oft: Das Weiße Haus dementiert.