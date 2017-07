Trump twittert Video, in dem er CNN "verprügelt"

Die Twitter- Tiraden von US- Präsident Donald Trump laufen immer mehr aus dem Ruder: Nach seinen beleidigenden Angriffen auf zwei Fernsehjournalisten, die er am Wochenende erneut persönlich attackierte und als "strohdumm" und "verrückt" verunglimpfte, twitterte Trump am Sonntag ein Video, in dem er den verhassten Nachrichtensender CNN - für den Präsidenten Teil der "betrügerischen Fake- News- Medien" - "verprügelt". "Modern präsidial", wie Trump selbst seinen Stil bezeichnet, sieht wohl anders aus ...