Trump traf erste Personalentscheidungen

Der designierte US- Präsident Donald Trump hat wichtige Personalentscheidungen getroffen: Zu seinem Stabschef werde er den bisherigen Republikaner- Parteichef Reince Priebus berufen, kündigte Trump in einem TV- Interview an. Trumps ultrakonservativer Wahlkampfmanager Stephen Bannon soll als Chefstratege ins Weiße Haus wechseln. An seine Kritiker richtet Trump versöhnliche Worte: "Habt keine Angst."