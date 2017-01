Trump- Sprecher verteidigt Handschellen für Kinder

Die Auswirkungen des von Donald Trump verfügten Einreisestopps für sieben mehrheitlich muslimische Länder nehmen groteske Formen an. So ist am Samstag am Dulles International Airport in Washington D.C. ein Fünfjähriger stundenlang in Handschellen festgehalten worden. Nach Kritik an diesem skandalösen Vorgehen meinte ein Sprecher des US- Präsidenten, der Bub hätte eine "potenzielle Bedrohung für die USA" darstellen können.