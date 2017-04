Trump- Sprecher Spicer empört mit Hitler- Vergleich

Der Sprecher von US- Präsident Donald Trump, Sean Spicer, hat mit einem Satz über Adolf Hitler für Irritationen gesorgt und Proteste auf sich gezogen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte: "Nicht einmal jemand so verabscheuungswürdiges wie Hitler ist so weit gesunken, chemische Waffen einzusetzen." Nach heftiger Kritik entschuldigte sich Spicer dann für seinen Hitler- Vergleich.