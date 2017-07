Trump- Schwiegersohn dementiert geheime Absprachen

In der Russland- Affäre hat Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn von US- Präsident Donald Trump, geheime Absprachen mit Vertretern der russischen Regierung abgestritten. Das erklärte der 36- Jährige am Montag in einer Stellungnahme, bevor er hinter verschlossenen Türen vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagte.