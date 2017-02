Trump schmeißt alle kriminellen Ausländer raus

In den USA müssen künftig die meisten illegal eingewanderten Menschen mit ihrer Abschiebung rechnen. Wie aus neuen Richtlinien des Heimatschutzministeriums hervorgeht, sind davor nur Einwanderer geschützt, die schon als Kinder von ihren Eltern ins Land gebracht wurden. Ihre Zahl beträgt 750.000, während sich Schätzungen zufolge insgesamt elf Millionen Menschen illegal in den USA aufhalten. Sorgen, dass massenhafte Deportationen nun das Ziel von Präsident Donald Trump seien, verneinente sein Sprecher Sean Spicer am Dienstag. Spicer betonte jedoch auch, dass jeder, der illegal im Land sei, jederzeit entfernt werden könne.