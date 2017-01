Trump macht Schwiegersohn zu seinem Top- Berater

Der künftige US- Präsident Donald Trump hat seinen Schwiegersohn Jared Kushner für einen hochrangigen Beraterposten im Weißen Haus nominiert. Der 36- Jährige sei schon während des Wahlkampfs und in der Übergangszeit ein "enormer Gewinn" gewesen, sagte Trump am Montagabend. Nun sei er "stolz" darauf, den Ehemann seiner Tochter Ivanka künftig "in einer Schlüsselrolle" an seiner Seite zu haben. Trump setzt sich damit über alle Argumente hinweg, wonach die Personalie juristisch wie ethisch unzulässig sei.