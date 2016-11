Trump liegt im Wahlkampf- Endspurt vor Clinton

Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist mit eindringlichen Warnungen der Kandidaten vor der Wahl des jeweils anderen in die letzte Woche gegangen. Die Demokratin Hillary Clinton und der Republikaner Donald Trump sprachen sich in Redeauftritten gegenseitig die Eignung für das Präsidentenamt ab. Clintons Kampagne wurde abermals durch die Enthüllung interner E- Mails belastet.