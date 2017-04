Trump leitet "Buy American"- Politik ein

"America First!" Das war der Slogan von US- Präsident Donald Trump während seines Wahlkampfs, in dem er seinen Wählern Hunderttausende neue Jobs versprach. Ein passendes Mittel für dieses Vorhaben soll ein von Trump am Dienstag unterzeichnetes Dekret mit dem treffenden Titel "Buy American, Hire American" ("Kauft amerikanisch, stellt amerikanisch ein") sein. Damit sollen in Zukunft US- Firmen bei Regierungsaufträgen bevorzugt werden. Zudem soll auch der Missbrauch bei der Visa- Vergabe an ausländische Fachkräfte eingedämmt werden.