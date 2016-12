Trump- Kritik an Preis von neuer "Air Force One"

Mit scharfen Worten hat Donald Trump den Preis für die neuen US- Präsidentenmaschinen ("Air Force One") von Boeing kritisiert. Die Kosten liefen aus dem Ruder und lägen nun bei mehr als vier Milliarden Dollar (umgerechnet rund 3,7 Milliarden Euro), erklärte das designierte neue Staatsoberhaupt am Dienstag via Twitter.