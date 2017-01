Trump: "Kranke Leute" erfanden Sex- Skandal

Auf seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg hat der künftige US- Präsident Donald Trump Berichte über angeblich belastendes Material gegen ihn in den Händen Russlands kategorisch zurückgewiesen: Die Vorwürfe in einem von US- Medien veröffentlicht Dossier seien von "kranken Leuten" erfdunden. Trump beschuldigte Russland indes des Hackings während des US- Wahlkampfes.