Trump flieht und vergisst auf die Unterschrift

Dass US- Präsident Donald Trump unangenehme Journalistenfragen zumeist ignoriert bzw. als Basis für "Fake News" sieht, haben die Korrespondenten im Weißen Haus schon oft erleben müssen. Dass der Repulikaner aber auf den wichtigsten Akt im Rahmen einer "Unterschriften- Zeremonie" vergisst oder verzichtet, ist neu. So geschehen am Freitag, als Trump die Journalisten zur Unterzeichnung seiner jüngsten Dekrete zum Thema Handelsbeziehungen eingeladen hat. Auf Fragen nach den Kontakten seines zurückgetreteten Sicherheitschefs Michael Flynn zum Kreml reagierte Trump sichtlich genervt, verabschiedete sich und verließ den Raum. Vizepräsident Mike Pence eilte ihm mit den Unterlagen hinterher. Der Präsident unterzeichnete die Dekrete später hinter verschlossenen Türen.