Trump feuert FBI- Chef Comey: "Nicht mehr effektiv"

Völlig überraschend hat US- Präsident Donald Trump FBI- Chef James Comey entlassen - und zwar mit sofortiger Wirkung. Das teilte das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Comey war es, der für die Ermittlungen wegen möglicher Russland- Kontakte des Trump- Wahlkampfteams verantwortlich war.