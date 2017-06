Trump- Einreisesperren werden umgesetzt

In den USA ist der von Präsident Donald Trump verhängte Einreisebann gegen Bürger aus den sechs mehrheitlich muslimischen Ländern Iran, Syrien, Jemen, Libyen, Somalia und Sudan in Kraft getreten. Der Supreme Court verfügte, dass das Verbot in Teilen vorläufig in Kraft treten dürfe. Eine endgültige Entscheidung will das Gericht im Herbst fällen.