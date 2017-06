Trump dreht durch: Austritt aus dem Klimaabkommen

Die USA steigen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Das hat US- Präsident Donald Trump am Donnerstagnachmittag in Washington bekannt gegeben. Er begründete die bereits im Vorfeld international scharf kritisierte Entscheidung mit seiner "feierlichen Pflicht", das amerikanische Volk zu schützen. Das Klimaabkommen schade der US- Wirtschaft und begünstige andere Staaten. Die Welt reagiert indessen fassungslos.