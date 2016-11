Trump: "Clinton wäre eine gute Präsidentin"

"Weltklasse- Lügnerin", "korrupt", "kriminell", "alt und müde": Die Liste der Beleidigungen des republikanischen US- Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gegen seine Rivalin Hillary Clinton ist lang. Dabei war das persönliche Verhältnis zwischen den beiden Kontrahenten ums Weiße Haus nicht immer so arg vergiftet wie jetzt. Im Internet ist nämlich ein brisantes Video aufgetaucht, in dem Trump seine demokratische Rivalin in höchsten Tönen lobt, ja geradezu von ihr schwärmt.