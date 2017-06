Trend Vielliebe: Männer schließen erste Dreier- Ehe

In Kolumbien haben drei Männer offiziell die erste Dreier- Ehe des Landes geschlossen. Das südamerikanische Land bricht damit eine bedeutende Lanze für die Polyamorie, der weltweit aufkeimenden Bewegung der Vielliebe. Dass die drei Männer rechtlich eine Ehe schließen dürfen, ist nach der - gegen starken Widerstand der Kirche - im Vorjahr in dem südamerikanischen Land zugelassenen Home- Ehe, nun eine wohl auch für den Rest der Welt wegweisende Entscheidung in Sachen Partnerschaft.