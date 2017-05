Treffen von Anschlag in Manchester überschattet

Überschattet vom schrecklichen Terroranschlag in Manchester sind am Dienstag in Wien rund 400 Experten zu einer Anti- Terrorkonferenz der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zusammengekommen. "Das ist wieder einmal ein Tag, der mit schrecklichen Nachrichten eines Terroranschlags beginnt", sagte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der derzeit den OSZE- Vorsitz innehat, bei der Eröffnung der Konferenz in der Wiener Hofburg.