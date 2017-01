Trauriger Alltag in Wiens Spitälern

Ob im AKH, im Wilhelminen- oder im Donauspital - Betten am Gang sind mittlerweile in vielen Wiener Gemeindespitälern zur Normalität geworden. So liegen Patienten teils in Scharen im Flur - ohne Ruhe und Privatsphäre, bei durchgehend brennendem Licht. Schuld an diesem Dilemma: Weihnachten und Grippewelle sind heuer aufeinandergetroffen. Viele Hausärzte sind auf Urlaub und so müssen Patienten auf Krankhäuser ausweichen.