Trauerfeier für Alois Mock im Wiener Stephansdom

In berührender Weise haben sich am Dienstag langjährige Wegbegleiter sowie die Regierungsspitze im Wiener Stephansdom von Ex- Außenminister und "Mister Europa" Alois Mock verabschiedet. Der emeritierte Weihbischof der Erzdiözese Wien, Helmut Krätzl, zelebrierte zu den Klängen der Pummerin die Messe für den vor knapp zwei Wochen im 83. Lebensjahr verstorbenen früheren ÖVP- Chef. Das Begräbnis Mocks findet am Mittwoch im engsten Familien- und Freundeskreis statt.