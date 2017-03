Traiskirchen- Chef: "Hier werden Geschäfte gemacht"

Ein Insider schreibt die Geschichte der großen Flüchtlingskrise neu: Franz Schabhüttl, seit 26 Jahren Leiter des Flüchtlingslagers Traiskirchen, kritisiert im Interview mit krone.at die Caritas und andere Hilfsorganisationen, die "völlig überflüssige Spendenaktionen" organisiert hätten. Pro Kopf habe es in Traiskirchen mehr Ärzte gegeben als für den Durchschnittsösterreicher. Seinen Asylreport veröffentlichte der Experte am Freitag in seinem Buch "Brennpunkt Traiskirchen".