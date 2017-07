Tote bei Feuer in Hochhaus auf Hawaii

Bei einem Hochhausbrand sind am Freitag in Honolulu im US- Bundesstaat Hawaii mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Wie örtliche Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten, wurden zudem mehrere Menschen verletzt. Behördenangaben zufolge kämpften mehr als 100 Feuerwehrmänner gegen die Flammen an.