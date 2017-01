Tötete 39 Menschen: Istanbul- Massenmörder gefasst

Gut zwei Wochen nach dem verheerenden Terroranschlag auf den Istanbuler Nachtclub "Reina" ist der mutmaßliche Attentäter der Polizei am Montagabend in Istanbul ins Netz gegangen. Das berichteten übereinstimmend mehrere türkische Medien. Der IS- Terrorist sei im Stadtteil Esenyurt, auf der europäischen Seite der türkischen Metropole, festgenommen worden. Er habe sich dort gemeinsam mit seinem vier Jahre alten Sohn aufgehalten, so der staatliche Fernsehsender TRT. Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden.