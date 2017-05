Todeslenker wollte von Polizisten getötet werden

Der Schock nach der Todesfahrt eines 26- jährigen Ex- Soldaten auf dem Times Square sitzt tief. Doch obwohl Erinnerungen an Berlin, London, Stockholm und Nizza wach werden und ein terroristischer Hintergrund scheinbar nahe liegt, soll es sich tatsächlich nicht um einen Terrorakt, sondern viel eher um einen Selbstmordversuch handeln. Videos aus Überwachungskameras und Augenzeugenberichte legen den Verdacht nahe, dass Richard Rojas möglichst viel Schaden anrichten wollte, um später von der Polizei erschossen zu werden. Diese Art von Selbstmord wird "suicide by cop" genannt.