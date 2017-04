Todes- Domina: Hier würgte sie zum letzten Mal

September 2015, Zimmer 1714. Ein Mann wird in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden. Seine Domina am Boden zerstört, sie hatten doch eine schriftliche Vereinbarung. Ein Jahr später die Verhandlung: Das Gericht verurteilte die Prostituierte zu einer zweijährigen bedingten Haftstrafe. Nun legt die Ex- Domina ein Buch vor. Mit krone.at besuchte Pamela Fuchs (29) das Zimmer, das ihr Leben für immer verändert hat.