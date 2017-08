Tiergarten Schönbrunn zeigt sein Erdmännchen- Baby

Bei den Erdmännchen im Tiergarten Schönbrunn hat sich überraschend Nachwuchs eingestellt. Obwohl niemand damit gerechnet hat, wurde am 27. Juni ein Jungtier geboren. Bei der Geburt sind Erdmännchen nur rund 30 Gramm schwer, blind, nackt und völlig hilflos. Mittlerweile ist das Mini- Erdmännchen aber schon an der Seite seiner Eltern in der Anlage unterwegs.