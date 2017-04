Teuerstes Kriegsschiff stach erstmals in See

Der US- Flugzeugträger USS Gerald R. Ford hat am Wochenende erstmals den Hafen von Newport News im Bundesstaat Virginia für Probefahrten verlassen. Mit umgerechnet 12,27 Milliarden Euro (13 Milliarden US- Dollar) ist er das teuerste Kriegsschiff, das jemals gebaut wurde. "Ein sehr gut aussehendes Schiff", lobte US- Präsident Donald Trump den neuen Flugzeugträger.