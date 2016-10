Tesla- Flagship- Store mitten in Wien geparkt!

Tesla gilt als eines der innovativsten Unternehmen weltweit und auch unter Autofans hat der Hersteller des Model S und Model X einen hervorragenden Ruf. Umso erfreulicher, dass der US- Elektroautohersteller nun auch in der Wiener Innenstadt Fuß fasst. Ein waschechter Flagship- Store wird momentan direkt in der Herrengasse errichtet - Ein genauer Eröffnungstermin ist zwar noch nicht bekannt, im Winter 2016 soll der Store aber seine Pforten öffnen. Das Service- Center im 23. Bezirk soll erhalten bleiben.