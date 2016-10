Terrorist wollte sich von Flüchtlingen freikaufen

Sie haben ihn erkannt, gefesselt und der Polizei übergeben: Drei syrische Flüchtlinge sind derzeit in Deutschland die gefeierten Helden. Sie halfen den Behörden, den mutmaßlichen IS- Terroristen Jaber al- Bakr nach seiner Flucht aus einer Plattenbauwohnung in Chemnitz zu stellen. Wie nun bekannt wurde, hatte sich Bakr bis zuletzt freizukaufen versucht, doch seine Landsmänner nahmen kein Geld, sondern warteten auf die Polizei.