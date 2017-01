Terrorist (17): Vom Milchbubi zum IS- Fanatiker

Der in Wien verhaftete IS- Fanatiker Lorenz K. ist Mitglied einer Terrorzelle. In Deutschland wurde ein Komplize des Österreichers mit Migrationshintergrund gefasst. Während der 17- jährige mithilfe von Bombenbauplänen aus dem Internet, einen Sprengstoffanschlag in der U- Bahnstation am Westbahnhof oder einem belebten Platz in Wien geplant haben soll, wollte sein Mittäter deutsche Soldaten oder Polizisten in die Luft jagen.