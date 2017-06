Terroralarm bei Fahrrad- Demo mitten in Wien

Terroralarm bei der Fahrrad- Demo in der Wiener City: Kurz vor dem Start des "World Naked Bike Ride" am Schwarzenbergplatz, bei der Menschen (fast) ohne Kleidung für mehr Sicherheit in die Pedale treten, unterbrach die Exekutive die Veranstaltung. Laut krone.at- Infos hatte ein Unbekannter via Facebook gedroht, mit einem Lkw in die Fahrradfahrer- Gruppe rasen zu wollen...