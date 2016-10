Terror- Prozess in Wien: Fünf Burschen verurteilt

Fünf Burschen müssen sich ab Donnerstag wegen Mitwirkung an einer terroristischen Vereinigung verantworten. Laut Anklage hatten die Jugendlichen, die zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, konkrete Pläne, sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Einer soll versucht haben, zehn und elf Jahre alte Buben als IS- Kämpfer anzuwerben. Nachdem sich die Burschen zur Anklage umfassend schuldig bekannt hatten, wurden ohne weiteres Beweisverfahren bereits am Donnerstagnachmittag die nicht rechtskräftigen Urteile verkündet. Es setzte teilbedingte Freiheitsstrafen zwischen 18 und 30 Monaten.