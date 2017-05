Terror in Manchester: "Töten ist eine Sünde"

Mit dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester und somit auf die Jüngsten der westlichen Gesellschaft hat der Terror des IS eine neue widerwärtige Dimension erreicht. Was macht das mit uns? Wie verändert diese unkalkulierbare Gewalt schleichend unseren Alltag? krone.at sprach mit Jugendlichen und mit Eltern, mit Furchtlosen und mit Irritierten.