Tempelberg: Israel baut jetzt Metalldetektoren ab

Im Streit um die Zugangskontrollen zum Tempelberg in Jerusalem lenkt die israelische Regierung gegenüber den Palästinensern offenbar ein. Das Sicherheitskabinett hat am Dienstag enschieden, die umstrittenen Metalldetektoren zu entfernen, die nach dem tödlichen Anschlag arabischer Angreifer auf zwei Polizisten am vergangenen Freitag aufgestellt worden waren, um den Waffenschmuggel zu verhindern. Nun soll eine andere Technologie zum Einsatz kommen.