Tapfere junge Frau tanzt Krebs und Chemo weg

Sich von ihrer Krankheit unterkriegen zu lassen, kommt für diese junge Frau aus Dallas im US- Bundesstaat Texas nicht infrage. "Wer sagt, dass Krebs und Chemo einen runterziehen müssen?" - diese Frage stellte Ana- Alecia auf Facebook und postete ihre Antwort in Form eines Videos gleich darunter. Dieses zeigt sie und ihre beste Freundin bei einer kleinen Tanz- Session im Spital. Aus dem Song "Juju on That Beat" wurde "Juju on That Chemo". Das Video wurde unzählige Male geliked, geteilt und kommentiert.