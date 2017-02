Tankschiff aufgelaufen: Umweltkatastrophe droht

Großes Bangen in Langenzersdorf: Bereits am Sonntag ist auf der Donau, beim Einlaufbauwerk zur Donauinsel vor den nördlichen Toren Wiens, ein Tankschiff das Linienschiffe mit Treibstoff versorgen soll, auf eine Steinverwerfung aufgefahren. Nun droht eine Umweltkatastrophe. Die schwimmende Tankstelle droht zu brechen und 300 Tonnen Treibstoff in die Donau auszulaufen.