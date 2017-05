Tag der Entscheidung: Frankreich wählt Präsident

Es ist der Tag der Entscheidung. Seit dem frühen Morgen haben die Wahllokale in Frankreich geöffnet. Am Sonntag wird ein Nachfolger für den scheidenden Staatschef Francois Hollande gewählt. Bei der Stichwahl ums Präsidentenamt treten der unabhängige Ex- Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen gegeneinander an.