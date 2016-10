Syrische Familie trotz Schülerprotest abgeschoben

In Wien haben am Freitag zahlreiche Jugendliche vor dem Schubhaftzentrum in Simmering gegen die unmittelbar bevorstehende Abschiebung ihres aus Syrien stammenden Mitschülers protestiert. Der 13- Jährige lebte seit Dezember 2015 mit seinem Vater und seiner 25- jährigen Schwester in Österreich. Der Protest der Jugendlichen blieb jedoch ergebnislos: Weil die Syrer über Kroatien und Slowenien eingereist waren, wurden sie noch am Freitag nach dem Dublin- Verfahren abgeschoben.