Syrische Armee erneut in Palmyra eingerückt

Die syrische Armee ist in die von der IS- Miliz gehaltene Wüstenstadt Palmyra eingerückt. Nach Kämpfen mit den Dschihadisten sei die Armee in ein Viertel im Westen der Stadt vorgedrungen, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Es gebe "Kämpfe und bedeutende Bombenangriffe" in der Stadt, sagte der Direktor der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.