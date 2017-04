Syrien: Trump droht Assad jetzt mit Militärschlag

Nach dem jüngsten Giftgas- Angriff in Syrien, der wohl von der syrischen Armee durchgeführt wurde, schließen die USA ein militärisches Eingreifen nicht mehr aus. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte US- Vizepräsident Mike Pence am Mittwochabend dem TV- Sender Fox News. Zuvor hatte bereits Präsident Donald Trump eine mögliche militärische Reaktion auf den Angriff vom Dienstag angedeutet: Die syrische Regierung werde "auf jeden Fall" ein Zeichen bekommen, sagte er.