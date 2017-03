Syrien: Moschee durch US- Luftangriff zerstört?

Die US- Streitkräfte haben die Verantwortung für einen tödlichen Angriff in Syrien übernommen, bei dem laut Angaben von Aktivisten eine Moschee getroffen wurde . Das zuständige US- Zentralkommando (Centcom) erklärte am Donnerstag, Ziel des Angriffs sei ein Treffen von Extremisten des Terrornetzwerks Al- Kaida in einem Dorf nahe der umkämpften Stadt Idlib gewesen. Ein Gotteshaus sei nicht gezielt angegriffen worden.