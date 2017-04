Syrien: Dutzende zivile Opfer bei Giftgas- Angriff

Bei einem Giftgas- Angriff in Syrien sind am Dienstag mindestens 58 Zivilisten getötet worden. Das Gas sei bei einem Luftangriff auf die Stadt Khan Sheikhoun in der nordwestlichen Provinz Idlib freigesetzt worden, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unter den Opfern seien elf Kinder. Später wurde auch das Krankenhaus, in dem die Verletzten behandelt wurden, unter Beschuss genommen.