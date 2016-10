Syrien: 22 Tote bei IS- Anschlag auf Hochzeitsfeier

Ein Bombenanschlag hat aus einer fröhlichen Hochzeitsfeier in Syrien ein Blutbad gemacht, bei dem mindestens 22 Menschen ums Leben kamen und Dutzende schwer verletzt wurden. Ein Attentäter sprengte sich am Montag in einem Saal in der Provinz Hassaka im Nordosten des Landes in die Luft, wie die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mitteilte. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat. Der Bräutigam, ein gegen den IS kämpfender Rebellenkämpfer, und seine Frau dürften den Anschlag überlebt haben.