SUV- Lenker mäht Radfahrer nieder und fährt weiter

Was nach einer gemütlichen Fahrradtour aussieht, nimmt beinahe ein tragisches Ende. Greg Goodman und Tyler Noe sind mit ihren Rädern auf einer Landstraße im US- Bundesstaat Tennessee unterwegs. Plötzlich kommt von hinten ein SUV angeschossen und rammt Noe um. Dann begeht der Lenker Fahrerflucht. Der Polizei erzählt er später, er habe nichts von dem Unfall bemerkt. Noe überlebt, zieht sich aber Verletzungen am Bein sowie zahlreiche Kratzer und blaue Flecken zu.