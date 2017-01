Studentin von Afghanen vergewaltigt: 6 Jahre Haft

Zu recht hohen Haftstrafen sind am Dienstagvormittag in Wien drei Burschen aus Afghanistan wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Das Trio - zum Tatzeitpunkt 16 und 17 Jahre, mittlerweile 16 und 18 Jahre alt - ging bei der grausigen Tat mit äußerster Brutalität gegen ihr 21- jähriges Opfer vor. Die jungen Männer schlugen den Kopf der Türkin mehrmals gegen eine WC- Muschel, zwei der Angreifer vergingen sich danach an ihr, während der dritte die junge Frau festhielt. Zwei Burschen erhielten je sechs Jahre Haft, einer wurde zu fünf Jahren verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.